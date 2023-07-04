В Твери завершено расследование уголовного дела 28-летней давности

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области завершил расследование тройного убийства 28-летней давности.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на СУ СК региона.

Отмечается, что был задержан мужчина 1973 года рождения.

По версии следствия, 26 октября 1994 года в квартире дома на бульваре Гусева в Твери компания людей распивала спиртные напитки. Между несовершеннолетним братом обвиняемого и одним из мужчин возникла ссора. В ходе произошедшей драки мужчина потерял сознание, а остальные решили, что он погиб.

Обвиняемый и его знакомый убили двух женщин-свидетельниц, а также добили избитого мужчину и подожгли квартиру, чтобы замести следы. Долгое время преступники скрывались от следствия.

«Уголовное преследование в отношении одного из мужчин прекращено в связи с истечением сроков давности совершённого преступления», — отметили в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что СК России опубликовал кадры с мигрантом, которого задержали за убийство девушки в Самаре.