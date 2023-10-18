В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

Рабочая группа Государственной думы подготовила предложения, касающиеся компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, сообщил член комитета ГД по финансовому рынку Владимир Сенин.

В 1995 году власти приняли закон, который гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, которые они поместили на вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года и на вклады в организации госстрахования России и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Отмечается, что процесс восстановления сбережений должен осуществляться путём их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, стоимость которого определятся в зависимости от изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости.

При этом базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

К настоящему моменту в России не приняты законы, которые предусматривают перевод вкладов в целевые долговые обязательства России.

Как рассказал Сенин, рабочая группа предлагает два варианта решения этой проблемы.

Первая инициатива предполагает перенос дореформенных сбережений вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка.

«И, наконец, предложение, которое, как мне кажется, среди членов рабочей группы пользовалось большей поддержкой, это Министерству финансов и Сбербанку согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что суть предложения заключается в том, чтобы вывести критерии приоритизации выплат и начать выплачивать деньги гражданам в возрасте от 78 лет.