Узнать больше

В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

Короткая ссылка
Рабочая группа Государственной думы подготовила предложения, касающиеся компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, сообщил член комитета ГД по финансовому рынку Владимир Сенин.
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов
  • РИА Новости

В 1995 году власти приняли закон, который гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, которые они поместили на вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года и на вклады в организации госстрахования России и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Отмечается, что процесс восстановления сбережений должен осуществляться путём их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, стоимость которого определятся в зависимости от изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости.

При этом базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

К настоящему моменту в России не приняты законы, которые предусматривают перевод вкладов в целевые долговые обязательства России.

Как рассказал Сенин, рабочая группа предлагает два варианта решения этой проблемы.

Первая инициатива предполагает перенос дореформенных сбережений вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка.

«И, наконец, предложение, которое, как мне кажется, среди членов рабочей группы пользовалось большей поддержкой, это Министерству финансов и Сбербанку согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что суть предложения заключается в том, чтобы вывести критерии приоритизации выплат и начать выплачивать деньги гражданам в возрасте от 78 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить