В РПЦ одобрили решение ЦБ доработать дизайн новой купюры в 1000 рублей
- РИА Новости
«Речь о том, что на банкноте здание храма было изображено без креста, этот храм в прошлые годы был отдан под какое-то учреждение», — сказал он РИА Новости.
Центробанк представил новые купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.
Тысячерублёвая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.
Вместе с этим на ней изображён Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Как пишет агентство, храм рядом с башней Сююмбике отображён без креста.