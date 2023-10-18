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В РПЦ одобрили решение ЦБ доработать дизайн новой купюры в 1000 рублей

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Решение о приостановке выпуска новой купюры в 1 тыс. рублей для доработки дизайна — это правильный шаг, считает председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
В РПЦ одобрили решение ЦБ доработать дизайн новой купюры в 1000 рублей
  • РИА Новости

«Речь о том, что на банкноте здание храма было изображено без креста, этот храм в прошлые годы был отдан под какое-то учреждение», — сказал он РИА Новости.

Центробанк представил новые купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

Тысячерублёвая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Вместе с этим на ней изображён Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

Как пишет агентство, храм рядом с башней Сююмбике отображён без креста.

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