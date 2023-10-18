МЧС России и Национальный центр помощи пропавшим детям запускают спецкурс

МЧС России и Национальный центр помощи пропавшим детям разработали специальную образовательную программу для детей «Осторожно, мины!».

«Совместно мы оперативно реагируем на изменяющиеся риски и проблемы, с которыми приходится сталкиваться детям в современных реалиях. Поэтому в качестве пилотных выбраны новые российские регионы и приграничные к зоне СВО территории. Там населению жизненно необходимо знать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. И особенно важно научить этому детей, которые часто проявляют так свойственное им любопытство», — заявил глава МЧС Александр Куренков.

Спецкурс представлен на II Национальном форуме «Здоровье и безопасность детей» заместителем главы МЧС России Анатолием Супруновским и председателем попечительского совета Наццентра помощи пропавшим и пострадавшим детям Еленой Мильской.

В программу «Осторожно мины!» войдут тематические памятки, видеоролики и видеоуроки, мультипликационные фильмы и игры. Ведомство и наццентр большое внимание уделили формированию правильной методики преподавания, разрабатываются рекомендации для учителей совместно с ведущими специалистами-взрывотехниками.

Ранее заместитель начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Георгий Мхитаров заявил, что главная причина происшествий с детьми на водоёмах — оставление без присмотра.