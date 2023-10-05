В МЧС назвали оставление без присмотра главной причиной происшествий с детьми на водоёмах

Заместитель начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Георгий Мхитаров заявил, что главная причина происшествий с детьми на водоёмах — оставление без присмотра.

«Поэтому при проведении профилактических мероприятий в первую очередь на это обращается внимание взрослых, которые находятся и отдыхают рядом с детьми», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Мхитаров, статистика последних лет свидетельствует о том, что растёт число отдыхающих на водоёмах, поэтому основная работа направлена на то, чтобы установить места, не обустроенные для купания.

«Результатом этой работы стало выявление в этом году более 5000 мест, где люди купались в необорудованных местах. Соответственно, была проведена работа с местными властями, в первую очередь органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъектов, для того чтобы были приняты меры», — сообщил он.

Ранее руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв рассказал в беседе с RT, что нужно обязательно взять с собой, если вы собираетесь пойти в лес.