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Глава ассоциации «Поиск пропавших детей» Второв посоветовал идти в лес в яркой одежде

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Анастасия Румянцева
Руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв рассказал в беседе с RT, что нужно обязательно взять с собой, если вы собираетесь пойти в лес.
Глава ассоциации «Поиск пропавших детей» Второв посоветовал идти в лес в яркой одежде
  • Gettyimages.ru
  • © Lilly Roadstones

Как подчеркнул Второв, нужно обязательно взять с собой заряженный телефон. Это, по словам эксперта, залог спасения.

Также, как добавил специалист, необходимо надеть яркую одежду. Очень часто люди надевают в лес камуфляжную одежду, но может случиться такая ситуация, что человек упал, находится без сознания, а спасатели могут пройти в двух шагах от него и не заметить, объяснил собеседник RT. 

«Хорошо, если эта одежда будет содержать ещё и светоотражающие элементы. Если так случится, что поиски будут проходить ночью, то в свете фонарей, лучей прожекторов можно будет вас обнаружить. Возьмите с собой воду. Таким образом вы можете пополнять свой водный баланс и дольше продержаться до прибытия помощи, хорошо взять с собой шоколадку», — рассказал он.

Людям с хроническими заболеваниями, пожилым стоит взять с собой необходимые лекарства, посоветовал Второв. 

«Также рекомендуем взять компас и свисток. Хорошо бы научиться пользоваться компасом, хотя бы точно идти за стрелкой. Почему человек заблудился в лесу? Это всегда одна и та же причина: мы не можем выдержать своё направление движения. Если вы будете двигаться всего лишь по направлению одной стрелки, то вы обязательно куда-то выйдете, на какой-то линейный ориентир: дорожка, тропинка, линия электропередач, речка, ручей. Если вдруг вам пришлось заночевать в лесу или вы охрипли, вы сорвали голос, то вам поможет свисток», — заявил руководитель ассоциации.

Кроме того, он порекомендовал взять с собой спички или зажигалку. 

«Потерялись, дезориентированы, сел телефон — вы можете разжечь костёр, а костёр и дым видно издалека. Надо всегда следить за распространением пламени, подбрасывать в него листву, траву, которая даёт дым. Лучше всего выйти на более-менее открытое пространство, прогалину, поле, где вас заметят», — пояснил Второв.

Если вы заблудились, сразу же позвоните по телефону 112, сказал эксперт. 

«Когда чувствуете, что не можете найти дорогу назад, лучше сразу позвонить», — подчеркнул Второв. 

Ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что в Бурятии спасли девушку, которая пропала 18 дней назад в Тункинском районе.

Отмечается, что девушка пропала 1 июня при сборе дикоросов.

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