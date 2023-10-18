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Главу департамента инфраструктурных проектов Угнивенко назначили замглавы Минцифры

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Руководителя департамента инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Угнивенко назначили замглавы Минцифры.
Главу департамента инфраструктурных проектов Угнивенко назначили замглавы Минцифры
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства России.

Отмечается, что Угнивенко возглавлял департамент в Минцифры с 2021 года и курировал развитие инфраструктурных проектов.

В том числе он занимался такими проектами, как подключение к интернету социально значимых объектов, обеспечение Wi-Fi в школах, а также программой «Устранение цифрового неравенства».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — замминистра цифрового развития, связи и коммуникаций Олега Пака по его просьбе.

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