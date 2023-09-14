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Мишустин освободил от должности заместителя министра связи Пака по его просьбе

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Премьер-министр Росиии Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — замминистра цифрового развития, связи и коммуникаций Олега Пака по его просьбе.
Мишустин освободил от должности заместителя министра связи Пака по его просьбе
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правовой информации.

«Освободить Пака Олега Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и коммуникаций России по его просьбе», — говорится в документе.

На портале также опубликовано распоряжение о назначении Алёны Руденко на эту должность.

В декабре 2020 года сообщалось, что Пак был назначен статс-секретарём. До этого он занимал должность первого заместителя в том же министерстве.

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