Мишустин освободил от должности заместителя министра связи Пака по его просьбе

Премьер-министр Росиии Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — замминистра цифрового развития, связи и коммуникаций Олега Пака по его просьбе.

Об этом сообщается на сайте правовой информации.

«Освободить Пака Олега Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и коммуникаций России по его просьбе», — говорится в документе.

На портале также опубликовано распоряжение о назначении Алёны Руденко на эту должность.

В декабре 2020 года сообщалось, что Пак был назначен статс-секретарём. До этого он занимал должность первого заместителя в том же министерстве.