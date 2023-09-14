Мишустин освободил от должности заместителя министра связи Пака по его просьбе
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правовой информации.
«Освободить Пака Олега Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и коммуникаций России по его просьбе», — говорится в документе.
На портале также опубликовано распоряжение о назначении Алёны Руденко на эту должность.
В декабре 2020 года сообщалось, что Пак был назначен статс-секретарём. До этого он занимал должность первого заместителя в том же министерстве.