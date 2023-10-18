В Минобрнауки разъяснили инициативу по изменению статуса магистратуры

Замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский прокомментировал инициативу по изменению статуса магистратуры.

«В соответствии с указом президента на базе шести вузов России реализуется пилотный проект по изменению уровней высшего образования. Вводятся новые уровни высшего образования: базовое — вместо действующих бакалавриата и специалитета, специализированное — вместо нынешней магистратуры, а также обновлённая аспирантура, где будут готовить научные кадры», — напомнил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, именно поэтому необходимо уточнить статус магистратуры.

Как отметил Могилевский, у многих работодателей сложилось отношение к бакалавриату как к своего рода неоконченному высшему образованию, чтобы занять определённые должности нужно окончить магистратуру.

Обновление системы высшего образования нацелено в том числе на замену магистратуры в её нынешнем виде на углублённый уровень высшего образования, уточнил замминистра.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что в вузе думают о создании «цифрового факультета» в рамках цифровой трансформации современного общества.