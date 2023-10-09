Ректор МГИМО Торкунов рассказал о желании создать «цифровой факультет»

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что в вузе думают о создании «цифрового факультета» в рамках цифровой трансформации современного общества.

Об этом он сказал на встрече с представителями СМИ в МИА «Россия сегодня», посвящённой цифровой трансформации современного общества в рамках II международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения — 2023».

«Чтобы наши усилия на разных направлениях, на разных факультетах, обрели целенаправленный характер, мы думаем о создании цифрового факультета, который объединит все наши усилия на этом направлении и даст возможность создания мощного инвестиционного центра», — сказал Торкунов.

В ходе выступления, посвящённого цифровизации МГИМО и подготовке специалистов-международников с современными цифровыми компетенциями, ректор отметил возросший среди студентов и абитуриентов интерес к специальностям магистратуры, связанным с цифровыми навыками и программированием.

«В два раза у нас вырос приём за год, потому что ребята понимают, как много им даёт приобщение к знаниям, которые может нам дать Институт программирования, специалисты из этого института», — добавил он.

Специальный представитель МИД по вопросам цифровой трансформации, директор Департамента информационного обеспечения МИД России Сергей Кирюшин также рассказал, что ведомство проектирует полностью на «российском технологическом стейке» новую цифровую платформу министерства.

«Дальше уже стоит вопрос о реализации различных проектов в области цифровизации. Прежде всего, конечно, для МИД очень важно умение работать с большими объёмами информации. Поэтому работа с большими данными для нас является приоритетом», — сказал он.

II международная научно-практическая конференция «Цифровые международные отношения — 2023» пройдёт 25—26 октября 2023 года.

В течение двух дней с участием представителей МИД России, Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, Госкорпорации «Ростех», Госкорпорации «Роскосмос» и других организаций будут обсуждаться лучшие мировые практики цифровой трансформации в сферах международных отношений, управления, экономики и образования.