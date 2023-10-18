ГП утвердила обвинение банде сатанистов, убивавших в Ленобласти

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «ритуальных убийствах» в Республике Карелия и Ленинградской области.

Обвиняемые Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый предстанут перед судом.

«По версии следствия, указанные лица относили себя к последователям псевдорелигиозного культа почитания тёмных сил («сатанисты», «дьяволопоклонники»), предполагающего выполнение определённых ритуально-магических обрядов, в том числе совершение жертвоприношений», — говорится в заявлении ведомства.

Как рассказали в Генпрокуратуре, в июне и августе 2016 года Трегубенко, Ольга Большакова, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Перевозчиков-Хмурый и Дерюгина под выдуманными предлогами заманивали своих знакомых в отдалённые места в Республике Карелия и Ленинградской области, где проводили над ними «магические ритуалы».

В ходе обрядов жертвоприношения потерпевшие были убиты.

Как пояснили в СК, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности «религиозно-мистическому движению поклоняющихся Сатане», которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.

При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в Балашихе у них нашли наркотики: они расфасовывали их по пакетам и свёрткам и хранили для продажи, сообщило ведомство.