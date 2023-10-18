В индустриальном парке «Руднёво» открыли Центр анализа и разработок БАС
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
В центре будет организована исследовательская, методическая и консультационная работа.
«Он объединяет ведущих российских разработчиков и производителей, которые занимаются созданием новых моделей беспилотных летательных аппаратов и совершенствованием авионики. Планируется, что к 2027 году на базе центра выпустят свыше 60 тыс. единиц беспилотников», — сказал Ефимов.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России Денис Мантуров принял участие в передаче корпуса будущего ракетного завода в индустриальном парке «Руднёво» концерну «Алмаз-Антей».