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Мантуров принял участие в передаче корпуса будущего ракетного завода «Алмаз-Антею»

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Заместитель председателя правительства России Денис Мантуров принял участие в передаче корпуса будущего ракетного завода в индустриальном парке «Руднёво» концерну «Алмаз-Антей».
Мантуров принял участие в передаче корпуса будущего ракетного завода «Алмаз-Антею»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Вместе с ним в мероприятии участвовали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Они посетили индустриальный парк «Руднёво» особой экономической зоны «Технополис Москва».

Там состоялась торжественная церемония передачи корпуса нового ракетного завода концерна воздушно-космической обороны «Алмаз–Антей».

Также они осмотрели выставку индустриальных изделий «ПФС «КРОСТ», научно-производственное предприятие «Стрела», экспозицию беспилотных летательных аппаратов и производственные площадки предприятия «ЭВР».

«Завод станет единым инженерно-производственным комплексом, в котором будут реализованы современные принципы построения производственных циклов: высокий уровень автоматизации производства и технологичности, применение передовых инновационных решений, серьёзная социально-бытовая база для обеспечения комфортных условий работы производственного персонала», — отметил Мантуров.

Площадь нового объекта составляет более 90 тыс. кв. м, на которых под одной крышей разместятся участки обработки, сборки и испытаний выпускаемой продукции.

В августе на площадке «Руднёво» особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли первую свободную таможенную зону.

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