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В технополисе «Москва» открыли первую свободную таможенную зону

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На площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» открыли первую свободную таможенную зону.
В технополисе «Москва» открыли первую свободную таможенную зону

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра Владимир Ефимов, зону открыла компания «ВИП Камилла» — первый резидент индустриального парка «Руднево». Производитель получил ряд льгот, в том числе право открыть СТЗ с возможностью импортировать продукцию и сырьё без уплаты пошлин и налогов.

«Кроме того, с компанией было заключено офсетное соглашение, по условиям которого Москва в течение 10 лет будет закупать у неё абсорбирующее белье медицинского назначения. В III квартале этого года предприятие планирует выйти на полную мощность и начать поставки ещё до наступления 2024 года», — сказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет.

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