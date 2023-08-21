В технополисе «Москва» открыли первую свободную таможенную зону

На площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» открыли первую свободную таможенную зону.

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра Владимир Ефимов, зону открыла компания «ВИП Камилла» — первый резидент индустриального парка «Руднево». Производитель получил ряд льгот, в том числе право открыть СТЗ с возможностью импортировать продукцию и сырьё без уплаты пошлин и налогов.

«Кроме того, с компанией было заключено офсетное соглашение, по условиям которого Москва в течение 10 лет будет закупать у неё абсорбирующее белье медицинского назначения. В III квартале этого года предприятие планирует выйти на полную мощность и начать поставки ещё до наступления 2024 года», — сказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет.