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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения школьника в Тюмени

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения пятиклассника в Тюмени.
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения школьника в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По словам мамы мальчика, инцидент произошёл неделю назад. При этом администрация школы была в курсе произошедшего, но действий с их стороны никаких не было предпринято», — рассказали в пресс-службе.

Цель проверки — установить, не было ли допущено халатности со стороны педагогического состава, передаёт «Вслух.ру». О результатах Бастрыкину доложит глава регионального СУ СК России Александр Кубляков.

Ранее сообщалось, что в Башкирии прокуратура проверит обстоятельства избиения школьницы во время урока в одной из школ Кармаскалинского района.

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