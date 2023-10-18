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Девочка пострадала при падении профнастила в Удмуртии при сильном ветре

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В деревне Нижние Быги Шарканского района Удмуртии из-за сильного ветра профнастил упал на 12-летнюю девочку.
Девочка пострадала при падении профнастила в Удмуртии при сильном ветре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Как сообщили в ведомстве, лист сорвало со строящегося здания. Ребёнок получил рану ноги.

Также отмечается, что за 17 октября из-за сильного ветра на автомобильные дороги Удмуртии упало 11 деревьев. В населённых пунктах были повалены 13 деревьев.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с 18 октября.

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