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В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с 18 октября

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В Свердловской области в среду, 18 октября, ожидается усиление ветра. Жителей призвали соблюдать меры безопасного поведения.
В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с 18 октября
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Оренбургской области сильный ветер сохранится в ближайшие сутки местами по региону. Скорость составит 13—18 м/с, передаёт RIA56 со ссылкой на МЧС.

В среду днём на севере области возможно резкое понижение максимальной температуры воздуха на 10 градусов и более.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве возможны осадки в виде мокрого снега.

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