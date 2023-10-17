В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с 18 октября

В Свердловской области в среду, 18 октября, ожидается усиление ветра. Жителей призвали соблюдать меры безопасного поведения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Оренбургской области сильный ветер сохранится в ближайшие сутки местами по региону. Скорость составит 13—18 м/с, передаёт RIA56 со ссылкой на МЧС.

В среду днём на севере области возможно резкое понижение максимальной температуры воздуха на 10 градусов и более.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве возможны осадки в виде мокрого снега.