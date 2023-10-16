Синоптик Позднякова спрогнозировала мокрый снег в Москве к концу недели

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве возможны осадки в виде мокрого снега.

«В пятницу и субботу ночная и дневная температуры в столице будут практически около 0 °С, слабоотрицательные. Минимальная температура прогнозируется в пределах -2…+3 °С и дневная — не выше 0…+5 °С. Не исключены осадки в виде мокрого снега», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, формирования устойчивого снежного покрова пока ждать не приходится.

«Земля у нас ещё довольно тёплая, поэтому пролежать снег может только несколько часов», — пояснила Позднякова.

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с газетой «Известия» рассказал, что большую часть недели температура воздуха днём будет сохраняться на уровне +5...+7 °С.

«До четверга включительно будут идти дожди, с небольшим ослаблением во вторник и среду. А начиная с четверга придёт новая волна похолодания», — добавил он.

Ранее руководитель «Яндекс.Погоды» кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин рассказал, что значат термины, которые используются в прогнозах погоды.