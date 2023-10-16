Синоптик Ганьшин объяснил использующуюся в прогнозах терминологию

Руководитель «Яндекс.Погоды», кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин рассказал, что значат термины, которые используются в прогнозах погоды.

В беседе с Life.ru он заявил, что циклон — это крупный вихрь с пониженным атмосферным давлением в центре, который приносит неблагоприятную погоду, а антициклон — это воздушный вихрь с повышенным атмосферным давлением в центре, который обычно приносит жару летом и мороз зимой.

По словам эксперта, УФ-индекс — это степень интенсивности ультрафиолетового излучения, используемый для оценки риска повреждения кожи и глаз. Например, при показателях 3—5 и выше стоит использовать SPF-крем и солнцезащитные очки.

Ещё один термин — процент осадков.

«Если в прогнозе пользователь видит: 16:00 — 80% дождя, то вероятность выпадения осадков именно в этом месте в 16:00 составляет 80%», — сказал Ганьшин.

Что касается фразы «ощущается как», то ощущаемая температура складывается из реальной температуры воздуха, влажности, скорости ветра и солнца. Чаще всего разница между этими температурами довольно небольшая.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал похолодание в Москве.