Синоптик Шувалов спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал похолодание в Москве.

Синоптик рассказал, что холодный фронт прошёл сегодня и Москва попала в его тыловую часть.

«В первую половину недели, до среды включительно, дневная — +6...+9 °С, ночная температура всё таки положительная. Циклон поднимается с Юга. Он идёт южнее Воронежа и выходит на Нижний Новгород, Арзамас и дальше на Киров. Там могут быть осадки в виде мокрого снега. В Москве и Подмосковье осадки всё-таки в виде дождя до пятницы», — объяснил он.

Шувалов уточнил, что в пятницу следующий антициклон пройдёт по более близкой к Москве траектории.

«В своей северной части этот циклон вызовет осадки в виде мокрого снега. После этого наготове будет скандинавский антициклон, холодный. И в субботу, и воскресенье дневные температуры — 0...+3 °С, а ночные — до -3 °С», — добавил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал плавное понижение температуры в Москве.