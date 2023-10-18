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В России представили отечественный мусоровоз-гибрид

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Разработку гибридного мусоровоза, который работает как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге, представили в Южно-Уральском государственном университете.
В России представили отечественный мусоровоз-гибрид
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Отмечается, что разработка даст возможность бесшумно передвигаться по улицам мегаполисов и не выбрасывать в атмосферу парниковые и ядовитые газы.

«Максимальная скорость нашей машины — до 90 км/ч, она достигается при использовании обычного двигателя. Наибольшая скорость на аккумуляторе достигает 60 км/ч», — цитирует РИА Новости директора Научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиля Закирова.

Ранее сообщалось, что специалисты НИТУ МИСИС создали инновационный сплав для растворимых костных имплантов с перспективой применения в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.

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