РФПИ: по железнодорожному мосту с Китаем с ноября перевезли около 2,5 млн грузов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по железнодорожному мосту между Россией с Китаем с ноября перевезли около 2,5 млн грузов.

«После открытия движения в ноябре 2022 года по мосту прошло более 550 составов, которые перевезли порядка 2,5 млн т грузов», — говорится в сообщении.

Среднемесячный грузооборот по мосту между Россией и Китаем с момента запуска вырос более чем в пять раз.

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что есть все основания полагать, что товарооборот России и КНР достигнет $200 млрд в конце года.