РФПИ: по железнодорожному мосту с Китаем с ноября перевезли около 2,5 млн грузов
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«После открытия движения в ноябре 2022 года по мосту прошло более 550 составов, которые перевезли порядка 2,5 млн т грузов», — говорится в сообщении.
Среднемесячный грузооборот по мосту между Россией и Китаем с момента запуска вырос более чем в пять раз.
Ранее российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что есть все основания полагать, что товарооборот России и КНР достигнет $200 млрд в конце года.