Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области
- РИА Новости
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.
Отмечается, что была нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попали абоненты сёл Новая Таволжанка и Архангельское.
Ранее RT опубликовал видео из Скадовска в Херсонской области, который ранее был обстрелян украинской армией. На кадрах видны повисшие линии электропередачи, выбитые окна и большая воронка на дороге.