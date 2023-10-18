Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Отмечается, что была нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попали абоненты сёл Новая Таволжанка и Архангельское.

Ранее RT опубликовал видео из Скадовска в Херсонской области, который ранее был обстрелян украинской армией. На кадрах видны повисшие линии электропередачи, выбитые окна и большая воронка на дороге.