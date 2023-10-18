Узнать больше

Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ.
Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области
  • РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Отмечается, что была нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попали абоненты сёл Новая Таволжанка и Архангельское.

Ранее RT опубликовал видео из Скадовска в Херсонской области, который ранее был обстрелян украинской армией. На кадрах видны повисшие линии электропередачи, выбитые окна и большая воронка на дороге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить