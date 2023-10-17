В Ноябрьске найден виновный в пожаре с тремя погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного следственного управления СК России.
«Отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в поджоге жилого дома, в результате которого погибла женщина и её двое малолетних детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину будут судить по статье об убийстве двух и более человек.
Пожар в жилом доме произошёл в ночь на 18 сентября. Погибли женщина и две девочки, 2017 и 2020 годов рождения. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, передаёт ИА «Север-Пресс».