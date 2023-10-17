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В Ноябрьске найден виновный в пожаре с тремя погибшими

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В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа был найден виновный в пожаре, в результате которого погибли женщина и её две дочери.
В Ноябрьске найден виновный в пожаре с тремя погибшими
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного следственного управления СК России.

«Отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в поджоге жилого дома, в результате которого погибла женщина и её двое малолетних детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину будут судить по статье об убийстве двух и более человек.

Пожар в жилом доме произошёл в ночь на 18 сентября. Погибли женщина и две девочки, 2017 и 2020 годов рождения. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, передаёт ИА «Север-Пресс».

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