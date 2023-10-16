Бастрыкин взял на контроль расследование пожара с тремя погибшими в ЯНАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.
«Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту установления обстоятельств пожара, в результате которого погибли дети в Ямало-Ненецком автономном округе», — заявили в ведомстве.
Пожар в жилом доме произошёл в ночь на 18 сентября. Погибли женщина и девочки 2017 и 2020 годов рождения. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, передаёт ИА «Север-Пресс».
Ранее сообщалось, что в Якутске на территории гостиничного комплекса произошёл пожар.