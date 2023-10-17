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Источник: подозреваемая в наезде на девушку в Щёлкове сказала, что не видела её

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Подозреваемая в наезде на девушку в Щёлкове утверждает, что не заметила пострадавшую, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Источник: подозреваемая в наезде на девушку в Щёлкове сказала, что не видела её
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом она заявила в отделе полиции, отметил собеседник.

«Хотела быстрее уехать с места, потому что все стучали в окна», — рассказал источник.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в УК «Паритет» она трудоустроена «неофициально». Это же, по его словам, заявила и сама подозреваемая.

Глава УК «Паритет» Рамазан Алидибиров в разговоре с RT ранее заявил, что женщина, которая подозревается в наезде на девушку, не работает в компании.

Днём 17 октября автомобиль дважды наехал на женщину в подмосковном Щёлкове, пострадавшую увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. В региональной прокуратуре RT уточнили, что у пострадавшей диагностированы множественные переломы обеих голеней.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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