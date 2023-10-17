В УК «Паритет» заявили, что участница ДТП в Щёлкове у них не работает
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«Она у нас не работает и никогда не работала. Люди пришли в УК высказать претензии по поводу отсутствия тепла, признаю, вопросы действительно есть. Жители приняли находившуюся в здании УК девушку за нашу сотрудницу», — заявил RT Алидибиров.
В случившемся он обвинил обе стороны.
«Вы не знаете, как повели бы себя, если бы вам стучали по окнам машины несколько человек. К тому же, по моим данным, водитель машины в своих показаниях полиции сообщила, что одна из жительниц ударила её по лицу. Возможно, она запаниковала, пыталась убежать от толпы и поэтому наехала на человека», — сказал он.
Днём 17 октября автомобиль дважды наехал на женщину в подмосковном Щёлкове, пострадавшую увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.
В региональной прокуратуре RT уточнили, что у пострадавшей диагностированы множественные переломы обеих голеней.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.