В Петербурге рассказали об адаптации транспорта для людей с нарушениями зрения

В Санкт-Петербурге в рамках Международного дня белой трости рассказали о мерах поддержки на транспорте для людей с нарушениями зрения.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как заявили в администрации, для данной категории граждан устройствами звукового ориентирования «Говорящий город» оснастили 83 вестибюля метрополитена. Эта система уже есть более чем в 4 тыс. автобусов и во всех подвижных составах наземного электрического транспорта.

«Во вновь закупаемых автобусах надпись «Стоп» на кнопках связи пассажиров с водителем нанесена, в том числе, шрифтом Брайля. Устройствами звукового сопровождения оборудованы 1214 светофоров», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Также там отметили, что незрячим и слабовидящим жителям города предоставляются тактильные трости и собаки-проводники.

Кроме того, инвалидам по зрению положены специальные денежные выплаты, пособия и льготы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в сентябре текущего года в два раза выросло число вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.