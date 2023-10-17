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RT: в московском доме подозреваемой в торговле людьми нашли муляжи гранат

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В московской квартире женщины, которую подозревают в торговле людьми, при обыске обнаружили муляжи гранат и газовый пистолет, рассказал RT один из жильцов дома, где проживает задержанная.
RT: в московском доме подозреваемой в торговле людьми нашли муляжи гранат
  • РИА Новости

Он подтвердил, что Юлию Л. по этому адресу видел, а вот 15 детей, которых она воспитывает, — нет.

Мужчина усомнился в том, что этот дом — постоянное место жительства женщины, предположив, что он является для неё «перевалочным пунктом».

Другие соседи рассказали RT, что лет восемь назад действительно видели Юлию с маленькими детьми, которых она водила в садик. Но здесь она уже давно не появлялась. Жители предполагают, что в этой квартире живут её старшие дети.

Ранее RT сообщил, что в Москве возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и о торговле детьми в отношении матери 15 детей.

Как рассказал источник RT в правоохранительных органах, вероятно, подозреваемой помогала руководитель женского приюта.

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