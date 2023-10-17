Кириенко: получено 340 тысяч заявок для участия в конкурсе «Это у нас семейное»
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Во время заседания наблюдательного совета конкурса он отметил, что впереди ещё 2,5 недели для подачи заявок на участие, их будут принимать до 4 ноября, передаёт РИА Новости.
По словам Кириенко, у участников появится возможность получить пять млн рублей для улучшения жилищных условий, возможность путешествия всей семьёй по разным местам страны, а также о них может узнать вся Россия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.