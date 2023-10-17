ТАСС: полиция проверит статью Суркова на соблюдение российского законодательства

Московская полиция проверит статью экс-помощника президента России Владислава Суркова «Рождение Севера» на предмет соблюдения российского законодательства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в полицию поступило заявление с просьбой о проверке.

«Сотрудники полиции проводят доследственную проверку в порядке ст. 144-145 УПК России (на наличие или отсутствие признаков состава преступления)», — заявил собеседник агентства.

О каких возможных нарушениях идёт речь не уточняется.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Россию нет ничего необычного, поскольку он является гражданином Российской Федерации.

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин попросил СК России проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ.