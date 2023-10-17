Автоэксперт Тузов назвал январь удачным месяцем для покупки автомобиля
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Весна и лето — не лучшее время для приобретения автомобиля, поскольку в сезон отпусков спрос на личный транспорт всегда повышенный, из-за чего и цена может быть не такой выгодной, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».
«На рынке автомобилей с пробегом покупка авто в январе особенно актуальна, так как фактически автомобиль стал на год старше, поэтому с продавцами можно договариваться о скидках», — добавил Тузов.
Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов посоветовал провести детальную диагностику автомобиля перед наступлением холодов.