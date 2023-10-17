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Автоэксперт Тузов назвал январь удачным месяцем для покупки автомобиля

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Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов выразил мнение, что в декабре и январе в дилерских центрах приобретать автомобиль более выгодно, так как продавец может предоставить скидку на фоне снижения трафика в этот период.
Автоэксперт Тузов назвал январь удачным месяцем для покупки автомобиля
  • Gettyimages.ru
  • © kotlyarn

Весна и лето — не лучшее время для приобретения автомобиля, поскольку в сезон отпусков спрос на личный транспорт всегда повышенный, из-за чего и цена может быть не такой выгодной, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

«На рынке автомобилей с пробегом покупка авто в январе особенно актуальна, так как фактически автомобиль стал на год старше, поэтому с продавцами можно договариваться о скидках», — добавил Тузов.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов посоветовал провести детальную диагностику автомобиля перед наступлением холодов.

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