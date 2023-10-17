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Автоэксперт Соколов посоветовал готовить машину к холодам в середине осени

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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов посоветовал провести детальную диагностику автомобиля перед наступлением холодов.

Прежде всего, стоит начать с замены летней резины и проверки аккумулятора, поделился эксперт в беседе с газетой «Известия».

Также необходимо проверить моторное масло (загустевшее от холода масло вызывает повышенный износ деталей).

Соколов посоветовала заправить новый антифриз, заменить тормозную жидкость и колодки, если они изношены, а также проверить щётки на дворниках и исправность печки.

Подготовку следует провести заранее, в середине осени, когда температура ещё не опустилась ниже +5…+7 °С.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что среднесуточная температура воздуха в Московской области будет устойчиво ниже +5 °С, поэтому тем, кто выезжает утром, нужно перейти на зимнюю резину.

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