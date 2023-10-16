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Синоптик Позднякова рекомендовала автомобилистам Подмосковья сменить резину

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что среднесуточная температура воздуха в Московской области будет устойчиво ниже +5 °С, поэтому тем, кто выезжает утром, нужно перейти на зимнюю резину.
Синоптик Позднякова рекомендовала автомобилистам Подмосковья сменить резину
  • Gettyimages.ru
  • © Phantom1311

«Мы ещё на прошлой неделе говорили, что надо подумать о том, чтобы переобуться. Особенно это касается тех людей, кто выезжает утром из Подмосковья. Им нужно, конечно, уже перейти на зимний режим эксплуатации», — сообщила Позднякова в беседе с РИАМО.

Как отметила эксперт, при устойчивой температуре ниже +5 °С летняя резина теряет свои свойства.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» дал советы по подготовке машины к зиме. В частности, он рекомендовал положить в багажник запасную стеклоомывающую жидкость и тёплую одежду.

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