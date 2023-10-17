В Тюмени задержали подозреваемого в умышленном поджоге жены и детей в Удмуртии

В Тюмени задержан мужчина, разыскиваемый за поджог и угрозу убийством жены и детей в Удмуртии. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Инцидент произошёл в октябре 2021 года. По версии следствия, мужчина пришёл к супруге, с которой уже не проживал длительное время. После угроз убийством он облил бензином квартиру и поджёг. Находившиеся в помещении женщина и двое детей успели выбежать в подъезд.

Мужчина с места происшествия скрылся и покинул территорию Удмуртии.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, пытавшегося поджечь кафе.