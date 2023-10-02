Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, пытавшегося поджечь кафе

В Екатеринбурге Кировский районный суд постановил заключить под стражу мужчину, обвиняемого в попытке поджечь кафе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.

«Избрана мера пресечения — содержание под стражей по 29 ноября», — говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что житель Екатеринбурга кинул два коктейля Молотова в местное кафе «Дамаск». При этом пожар в заведении не возник.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых, это случилось из-за того, что мужчину не пустили в кафе.

Ранее в Уфе сотрудники полиции задержали двух иностранных граждан, которые облили бензином и подожгли охранников клуба в торгово-развлекательном центре.