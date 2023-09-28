В Уфе задержали иностранцев, которые облили бензином и подожгли охранников в ТЦ

В Уфе сотрудники полиции задержали двух иностранных граждан, которые облили бензином и подожгли охранников клуба в торгово-развлекательном центре.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным министерства, мужчины, после того как их не пустили в клуб, купили бензин на автозаправке, подошли ко входу в заведение и выплеснули горючее в сторону охранников. Они устроили поджог и уехали с места происшествия на автомобиле.

Работникам заведения удалось оперативно потушить пожар. Они обратились в полицию. Нарушители были задержаны в аэропорту Уфы. Сотрудники МВД установили, что они находились на территории России незаконно.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ЧП произошло в ТРЦ «Иремель» возле входа в клуб Meet Point в ночь на 28 сентября.

Ранее в селении Леваши в Дагестане произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения.