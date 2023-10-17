Узнать больше

Маркетолог Ремнёва заявила, что «гипоаллергенной» косметики не существует

Короткая ссылка
Маркетолог, мастер делового администрирования, продюсер инфокачества Евгения Ремнёва рассказала об уловках, которые используются при продаже косметики.
Маркетолог Ремнёва заявила, что «гипоаллергенной» косметики не существует
  • Gettyimages.ru
  • © lechatnoir

«Думаю, многие из вас замечали, что цены на один и тот же товар могут быть разными. К примеру, во многих магазинах есть стандартная цена на белом фоне и по скидке на жёлтом фоне. Это заставляет покупателя думать о том, что первоначальная цена действительно была выше», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, далее выясняется, что для более низкой цены нужна дисконтная карта либо сниженная цена доступна только при определённой сумме и от определённого бренда.

Ещё одной уловкой Ремнёва назвала «гипоаллергенную» косметику. Она пояснила, что таких средств нет, так как любой компонент может вызвать аллергию.

Как считает эксперт, утверждения о стопроцентно натуральном составе тоже являются маркетинговой уловкой, иначе бы такая косметика хранилась несколько дней и в холодильнике.

Кроме того, некоторые магазины могут искусственно повышать цены, а в определённые дни снижать их до первоначальной, чтобы создать эффект скидки.

Ранее врач-косметолог Деми Меликиадис рассказал, что солнцезащитные средства с SPF обеспечивают одновременно физическую и химическую защиту от вредного солнечного излучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить