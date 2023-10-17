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Утверждён список стран, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России

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Правительство России утвердило список из 25 стран, финансовые организации которых получают право проводить идентификацию иностранных граждан для проведения финансовых операций в России.
Утверждён список стран, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Уточняется, что речь идёт о финансовых организациях из Азербайджана, Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Кувейта, Малайзии, Монголии, ОАЭ, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Ранее правительство  утвердило список более чем из 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры которых смогут участвовать в торгах на российском валютном рынке.

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