Утверждён список стран, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России

Правительство России утвердило список из 25 стран, финансовые организации которых получают право проводить идентификацию иностранных граждан для проведения финансовых операций в России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Уточняется, что речь идёт о финансовых организациях из Азербайджана, Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Кувейта, Малайзии, Монголии, ОАЭ, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Ранее правительство утвердило список более чем из 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры которых смогут участвовать в торгах на российском валютном рынке.