Утверждены страны, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России

Правительство России утвердило список более чем из 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры которых смогут участвовать в торгах на российском валютном рынке.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина. «Правительство утвердило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России», — говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт об Азербайджане, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Алжире, Бангладеш, Бахрейне, Бразилии, Венесуэле, Вьетнаме, Египте, Индии, Индонезии, Иране, Катаре, Китае, Кубе, Малайзии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Омане, Пакистане, Саудовской Аравии, Сербии, Таиланде, Турции и ЮАР. Эти страны также смогут участвовать в рынке производных финансовых инструментов. Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что ведомство совместно с ФНС обновит перечень стран, не обменивающихся налоговой информацией.