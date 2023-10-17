Треть россиян планируют провести большую часть новогодних каникул дома

Согласно новому исследованию, 33% россиян собираются провести большую часть новогодних каникул дома. На дачу или в деревню планируют отправиться 9% респондентов.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис SuperJob.

Проводить новогодние праздники в гостях намерены 6% участников исследования. Поездки планируют ещё 5%.

Как утверждают 16% опрошенных, они будут работать.

Также стало известно, что туристы уже бронируют путёвки на Новый год. Больше всего вылетов запланировано в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Иркутск и Мурманск, передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу сервиса путешествий Туту.ру.

«Спрос на полёт в Калининград из Москвы составляет 26,5%, в Сочи — 10,8%», — рассказали в пресс-службе.

На поезде из Москвы туристы поедут в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань и Нижний Новгород.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что всё большей популярностью в стране пользуется санаторный отдых.