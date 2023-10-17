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Аналитики рынка назвали основные риски при инвестировании в недвижимость

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Эксперты рынка недвижимости назвали основные риски, с которыми могут столкнуться начинающие инвесторы, выбравшие такой вид вложений.
Аналитики рынка назвали основные риски при инвестировании в недвижимость
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Аналитики агентства недвижимости Homeapp в разговоре с газетой «Известия» напомнили, что инвестирование всегда сопряжено с рисками.

Поэтому, прежде чем сделать вложение, необходимо детально изучить экономическую и демографическую ситуацию в стране, городе и районе, где планируется приобрести объект.

В случае покупки жилья на этапе строительства есть риск столкнуться с заморозкой стройки. А при инвестировании в зарубежную недвижимость важно учитывать сопутствующие издержки.

«К единовременным затратам можно отнести гербовый сбор, услуги юриста, нотариуса, риелтора и затраты на ремонт. А вот среди регулярных будут налог на доход от аренды, расходы на подготовку ежегодной декларации, страхование, коммунальные расходы и другое», — отметили в агентстве.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования. В частности, эксперт рекомендовал не вкладывать последние сбережения.

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