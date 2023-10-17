Заболеваемость коронавирусом в России за неделю возросла на 6,6%

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю возросла на 6,6%. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Отмечается, что показатель заболеваемости коронавирусом «за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,72». Рост заболеваемости отмечен в 51 субъекте России. За неделю в России госпитализировали 2766 человек с коронавирусом, выздоровели 15,8 тыс. человек, умерли 43 человека. Ранее главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что коллектив НИЦ работает над вакциной против новых штаммов COVID-19.