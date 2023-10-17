Песков заявил, что конкурентов у Путина в России нет и быть не может

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что конкурентов у Владимира Путина в России в настоящий момент нет и быть не может.

Об этом он сказал в беседе с журналистами. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем номер один в России.

«Моё личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что в США с трудом могут объяснить, зачем им нужно «подавить Путина».