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Автоэксперт Кадаков назвал непроходной идею продления срока скидки на штрафы ПДД

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Полина Полетаева
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT оценил предложение по расширению срока действия скидки на штрафы за нарушения ПДД до 30 дней или до 40 дней, в случае если нарушение зафиксировано камерой в регионе, в котором нарушитель не имеет постоянной регистрации.
Автоэксперт Кадаков назвал непроходной идею продления срока скидки на штрафы ПДД
  • РИА Новости

По его мнению, идея продления срока скидок является «непроходной».

«Были уже идеи близкие к этой, в части увеличения льгот или продлений. Эти идеи непроходные по двум причинам. Во-первых, очень много противников таких идей, они считают, что сам факт уплаты штрафа со скидкой уже носит странный подтекст. Человек нарушает закон, а ему дают какую-то скидку. Это лобби довольно сильное. А с другой стороны, любое дальнейшее послабление может и не привести к улучшению собираемости штрафов», — пояснил автоэксперт.

Он также добавил, что большинство нарушений совершается водителями в тех городах, где они живут, поэтому аргумент о неимении постоянной регистрации теряет свою актуальность.

Помимо этого, как напомнил Кадаков, всегда можно внести свой транспорт в Госуслуги и получать уведомления о штрафах.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить срок действия скидок на штрафы автомобилистов, нарушения которых были зафиксированы камерами.

Подробнее — в материале RT.

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