Автоэксперт Кадаков назвал непроходной идею продления срока скидки на штрафы ПДД
- РИА Новости
По его мнению, идея продления срока скидок является «непроходной».
«Были уже идеи близкие к этой, в части увеличения льгот или продлений. Эти идеи непроходные по двум причинам. Во-первых, очень много противников таких идей, они считают, что сам факт уплаты штрафа со скидкой уже носит странный подтекст. Человек нарушает закон, а ему дают какую-то скидку. Это лобби довольно сильное. А с другой стороны, любое дальнейшее послабление может и не привести к улучшению собираемости штрафов», — пояснил автоэксперт.
Он также добавил, что большинство нарушений совершается водителями в тех городах, где они живут, поэтому аргумент о неимении постоянной регистрации теряет свою актуальность.
Помимо этого, как напомнил Кадаков, всегда можно внести свой транспорт в Госуслуги и получать уведомления о штрафах.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить срок действия скидок на штрафы автомобилистов, нарушения которых были зафиксированы камерами.
Подробнее — в материале RT.