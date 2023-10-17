В России предложили расширить срок действия скидки на штрафы за нарушения ПДД

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить срок действия скидок на штрафы автомобилистов, нарушения которых были зафиксированы камерами. Копия письма на имя главы ГИБДД Михаила Черникова есть у RT.

В обращении политолог отметил, что получившие штраф за ряд нарушений правил дорожного движения могут оплатить его со скидкой 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

Данный срок скидки действует как в отношении штрафов, которые выписал инспектор непосредственно на месте правонарушения (и автомобилист сразу знает о наличии постановления), так и в отношении штрафов, возникших в результате фиксации нарушения с помощью видеокамер.

При этом нередко почтовые извещения об административном штрафе приходят автомобилистам в срок, превышающий 20 суток. В итоге они вынуждены подавать ходатайство в суд либо в орган дорожной инспекции с требованием восстановить срок скидки.

Помимо этого, постановление на основании данных видеокамер может быть составлено в момент, когда автомобилист направился в отпуск в другой регион и физически не имеет возможности проверить почту по месту проживания в течение 20 дней, заметил Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения срока действия скидки на штрафы до 30 дней, в случае если нарушение ПДД было зафиксировано с помощью видеокамеры, и до 40 дней, если нарушение зафиксировано камерой в регионе, в котором нарушитель не имеет постоянной регистрации и находится в поездке с туристическими либо иными целями», — говорится в тексте обращения.

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