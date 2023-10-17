Жителя Хабаровского края уличили в незаконном обороте взрывчатых веществ

Сотрудники МВД уличили жителя посёлка Маго в Хабаровском крае в незаконном обороте взрывчатых веществ, говорится в заявлении ведомства.

В Telegram-канале «МВД МЕДИА» сообщается, что у него дома были найдены 11 металлических банок, две картонные коробки и стеклянная банка с порохом общей массой почти 3,5 кг. При этом разрешительных документов на хранение у него не было.

В свою очередь, мужчина заявил, что часть смеси он купил для себя, а остальное ему отдал друг.

«По данному факту следователями ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. — RT). На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — заявили в МВД.

Ранее сотрудники МВД и Росгвардии обнаружили и изъяли боеприпасы и взрывчатку в доме солдата ВСУ в селе Заречном Запорожской области.