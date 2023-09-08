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Силовики изъяли снаряды и взрывчатку в доме бойца ВСУ в Запорожской области

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Сотрудники МВД и Росгвардии обнаружили и изъяли боеприпасы и взрывчатку в доме украинского военного в селе Заречном Запорожской области.
Силовики изъяли снаряды и взрывчатку в доме бойца ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Как сообщает «МВД Медиа», правоохранителям поступила информация, что в доме могут храниться снаряды, поэтому был проведён осмотр жилища.

«В гараже правоохранители обнаружили и изъяли три артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра и четыре тротиловые шашки массой 800 г», — говорится в сообщении.

По представленной информации, находки принадлежали солдату ВСУ, который сейчас находится на территории, подконтрольной Украине. Правоохранители уничтожили все найденные боеприпасы.

Ранее сотрудники ФСБ нашли в Докучаевске (ДНР) тайник с оружием и боеприпасами, было изъято 46 единиц огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов.

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