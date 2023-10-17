Шойгу: предприятиям ОПК разрешили использовать все резервы для выпуска артиллерии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса предоставили право для использования всех резервов с целью выпуска артиллерии.

Его слова приводит Минобороны России.

Он отметил, что российские власти приняли меры по наращиванию производства артиллерийских систем.

Шойгу уточнил, что кабмин предоставил право промышленности в сфере ОПК использовать все резервы, включая мобилизационные мощности.

Министр добавил, что оборонное ведомство упростило процедуру заключения контрактов. Также был сокращён объём испытаний, снижены требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.

Также министр заявил, что в условиях спецоперации особенно важно быстрое восполнение запасов средств поражения.