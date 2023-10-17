Шойгу: предприятиям ОПК разрешили использовать все резервы для выпуска артиллерии
- РИА Новости
Его слова приводит Минобороны России.
Он отметил, что российские власти приняли меры по наращиванию производства артиллерийских систем.
Шойгу уточнил, что кабмин предоставил право промышленности в сфере ОПК использовать все резервы, включая мобилизационные мощности.
Министр добавил, что оборонное ведомство упростило процедуру заключения контрактов. Также был сокращён объём испытаний, снижены требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.
Также министр заявил, что в условиях спецоперации особенно важно быстрое восполнение запасов средств поражения.