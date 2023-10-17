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Шойгу заявил о важности оперативного производства артиллерии 

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности оперативного производства артиллерийских систем, а также боеприпасов к ним.
Шойгу заявил о важности оперативного производства артиллерии 
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время совещания по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), которое состоялось в Национальном центре управления обороной России.

Шойгу отметил, что в условиях СВО особенно важно быстрое восполнение запасов средств поражения.

По его словам, это зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО.

Кроме того, министр заявил о необходимости минимизировать сроки поставки вооружений армии.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в два раза.

При этом Путин добавил, что в России по году будет только 1% ВВП дефицита бюджета.

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